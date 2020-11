Haagse boa’s krijgen coronabonus

Ook de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in Den Haag kunnen een coronabonus verwachten. De gemeente is van plan een bedrag van 300 euro netto uit te keren aan de ongeveer 250 handhavers. Eerder kondigde Amsterdam al aan dat haar boa’s een bonus zouden krijgen.

“Haagse handhavers zijn dag en nacht in touw, zij doen goed en belangrijk werk. Want naast het handhaven op leefbaarheid, handhaven zij nu ook op volksgezondheid. Daar hebben we grote waardering voor, we hebben hen hard nodig in deze tijd. Met een bonus laten we dat ook zien”, laat de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (Handhaving, CDA) weten. Hij gaat op zoek naar het geld voor de regeling. De boa-bonus kost Den Haag ongeveer 120.000 euro.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) had woensdag bekendgemaakt dat politiemedewerkers een bonus krijgen als blijk van waardering voor “solidariteit en betrokkenheid” die ze de afgelopen tijd hebben laten zien. De Nederlandse BOA-bond en BOA ACP zeiden vervolgens dat ook boa’s recht hebben op een bonus.