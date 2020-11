Theater De Vaillant zoekt naar creatieve mogelijkheden

Nu de deuren van de theaters in Nederland weer voor twee weken gesloten moeten blijven, zal het ook in Theater De Vaillant stil worden. “Wat wij al sinds maart en april continu aan het doen zijn, is het omschakelen naar wat kan er wel”, zegt Joella Matena van De Vaillant, “dus wat kunnen wij doen, om ervoor te zorgen dat we de mensen toch bereiken, mensen op de hoogte blijven en actief kunnen zijn”.

De laatste voorstelling in het theater was woensdagmiddag met Cabaretduo Deng Boy in een bijna lege zaal. “Aan de ene kant zijn wij blij dat je toch nog even kan spelen en aan de andere kant met de maatregelen is het voor artiesten natuurlijk killing om voor zo weinig mensen te moeten optreden”, aldus Ronny Ormskirk van het duo. “Het is jammer dat de angst bij de mensen zo groot is”, vult het andere duolid Eric Schröder aan.

Toch vinden bezoekers het heel fijn dat dit in ieder geval nog door kon gaan. “Het is gewoon geweldig omdat het nog steeds wordt georganiseerd, ondanks deze tijd, en zeker in dit theater wordt ontzettend veel gedaan. Het was erg leuk.” vertelt bezoeker Peter Vos. Hij had ook altijd wel begrip voor de maatregelen, maar met het sluiten van ‘zijn’ Vaillant is het begrip weg, “er kwam verdriet over mij heen”, zo zegt Vos tegen Den Haag FM.

Het theater is ook veel meer dan alleen het bieden van een podium voor kunst en cultuur. Het is een plek voor jong en oud, voor alle culturen en voor vebinding, “Ja, het is echt een ontmoetingsplek”, stelt Vos. En dus heeft sluiting impact op de buurt, met vooral sociale gevolgen. “Voor mij is het een tweede huis”, aldus Vos. De Sociale Tafel met eten op woensdag is al eerder gestopt, maar daar zijn de optredens voor in de plaats gekomen. “Als dat nu ook stopt, wordt het wel heel stil”, besluit Vos.

Toch kijk het Theater nu vooral naar creatieve mogelijkheden. “Nu gaan wij weer overschakelen naar ons actieplan en gaan wij kijken hoe wij mensen online kunnen bereiken, maar ook misschien wel langs gaan bij de mensen met bijvoorbeeld een maaltijd, of naar de zorg met lekkere smoothies, dus wij zijn met heel veel plannen bezig”, zegt een stijdlustge Joella Matena.