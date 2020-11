Visfamilie Simonis opent kerstwinkel in Scheveningen: ‘Panterprint is hip’

Herman Simonis heeft een kerstwinkel geopend aan de Doctor Lelykade in Scheveningen: the Christmas Village. De visfamilieman heeft al jaren een passie voor kerst en een oog voor trends. Die optelsom zorgde voor een gigantische winkel vol kerstartikelen.

Twee etages, 750 vierkante meter, één grote tent op de binnenplaats en die oppervlakte tot de nok toe gevuld met kerstspullen. Kerstballen, kersttakken, kerstcadeaupapier, de winkel voelt als de persoonlijke opslag van de Kerstman. En als je door de kerstbomen het bos niet meer ziet, kun je Herman Simonis zelf om tips vragen.

‘Dit jaar zijn de trends roze en tijger’, vertelt hij. ‘Panterprint is hip, sowieso dieren. Verder veel takken en veren en takken met rode besjes: alles steken ze er in. De ballen gaan er langzaamaan uit voor andere artikelen.’ En hoe vol moet je de boom dan hangen? ‘Hoe voller hoe beter, zo vol mogelijk’, tipt Simonis.

Vis op één

Het pand aan de Doctor Lelykade is in de familie en kwam leeg te staan. Dat was het moment voor Herman Simonis om zijn kerstpassie in winkelvorm te gieten. Niet voor het eerst, ongeveer vijftien jaar geleden had Simonis ook een kerstwinkel. ‘Dat wilde we al eerder doorzetten, maar dat kwam er niet van door de drukte in de restaurants.’

Nu hij een kerstwinkel heeft geopend, is zijn liefde voor vis nog niet verdwenen. ‘Vis blijft op nummer één staan’, vertelt Simonis. ‘Het is jammer dat we nu dicht zijn, maar leuk dat dit er bij komt. Dat we iets te doen hebben.’

Het kerstgevoel nu al in huis halen

Kerst is dit jaar anders. Dat pakt voor Simonis voordelig uit. Door de coronacrisis willen mensen veel eerder de kerstgezelligheid in huis halen. ‘Dat had ik niet verwacht’, vertelt Simonis. ‘We gingen op 1 oktober open en sindsdien hebben we een grote aanloop.’

Wie op Eerste Kerstdag toch nog een kerstbal mist, geen nood: the Christmas Village is tijdens de kerstdagen geopend. Tot die tijd is de winkel dinsdag tot en met zondag geopend tussen 10.00 uur en 18.00 uur.