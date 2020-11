Visfamilie Simonis opent kerstwinkel in Scheveningen: ‘Panterprint is hip’

Zorgbonus voor alle medewerkers HMC

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft donderdag de zorgbonus van duizend euro netto toegekend voor alle medewerkers van HMC. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Alle HMC-medewerkers die tijdens de eerste coronagolf hebben gewerkt, ontvangen binnenkort de zorgbonus op hun rekening. Het gaat in totaal om 3900 medewerkers in loondienst van HMC en driehonderd externe medewerkers die bijvoorbeeld als uitzendkracht of ZZP-er werkzaam zijn geweest tussen 1 maart en 1 september.

Daniëlle Horbach, lid van Raad van Bestuur van HMC, is verheugd dat het ministerie de aanvraag voor de bonus van HMC heeft toegekend. ‘We leveren onze zorg met liefde en lef toen en ook weer nu, voor én achter de schermen. Het is fantastisch dat dit wordt beloond. Door deze toekenning worden de zichtbare helden, maar ook de onzichtbare helden van HMC, zoals onze schoonmakers en onze medewerkers in het lab of ICT, beloond voor hun harde werken’, zegt Horbach. ‘Het is zeer verdiend.’