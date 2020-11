218 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

De afgelopen 24 uur zijn er 218 mensen in Den Haag positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM.

Landelijk is het aantal besmettingen voor het eerst in zes dagen opgelopen: 7272 mensen zijn het afgelopen etmaal positief getest op corona. Wel is het aantal mensen wat in het ziekenhuis ligt gedaald, namelijk 67 mensen minder dan donderdag.