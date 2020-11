Digitaal stemmen in Haagse raad: ‘Voorzitter, ik heb geen optie om te stemmen’

Een historisch moment donderdagavond, schrijft mediapartner Omroep West. Op het stadhuis was een volledig digitale raadsvergadering. Op de voorzitter en wat ambtenaren na, was de raadszaal leeg. De 44 raadsleden die deze avond meededen zaten thuis of elders achter hun laptop of iPad. Het coronaproof stemmen kwam wat stroef uit de startblokken. ‘Voorzitter, ik zie allemaal blauwe signaaltjes.’

De afgelopen maanden waren de raadsvergaderingen steeds in het Atrium van het stadhuis zodat de raadsleden op anderhalve meter van elkaar konden zitten. Maar omdat het veel werk is om deze geïmproviseerde raadzaal elke keer op te bouwen, is gezocht naar een alternatief. Deze week was daarom op het stadhuis een experiment waarbij de gemeenteraad op dinsdag en woensdag met slechts vijftien raadsleden in de raadzaal debatteerde. Donderdagavond volgden de stemmingen over de voorstellen en deze stemming was in zijn geheel digitaal.

Een lege raadszaal. Tekst gaat verder onder foto.

Maar de technische hulptroepen moesten aan het begin van de vergadering geregeld ingeschakeld worden. ‘We gaan even schorsen, want we lopen direct tegen iets aan’, zei plaatsvervangend raadsvoorzitter Chris van der Helm al bij het langslopen van de presentielijst. ‘We horen u niet. We moeten het geluid even testen.’ Na een paar minuten: ‘Nu is er geluid. Er stond een vinkje verkeerd.’

Schorsen

Het stemmen ging ook niet direct van een leien dakje. ‘Voorzitter, ik kan niet stemmen’, klonk het al snel. En: ‘De stemmingen komen bij mij niet tevoorschijn. Ik zie helemaal niets meer.’ ‘De voorzitter kan ook niet stemmen’, zei de voorzitter. En dus moest er weer geschorst worden.

Tekst gaat verder onder tweet:

Historisch moment, eerste digitale raadsvergadering ooit, en we zijn al vier keer kort geschorst vanwege technische problemen. Maar we hebben geduld (langer dan de ruim 15 uur en 17 minuten durende raad van gisteren gaat het toch niet duren). pic.twitter.com/PJQkJ6gGoD — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) November 5, 2020

Nadat het systeem ‘ge-refreshed’ was, gingen de stemmingen weer verder. ‘Vergeet niet als u voor of tegen heeft gestemd op de knop ‘verstuur’ te drukken’, drukte de voorzitter de raadsleden nog maar eens op het hart. ‘En als u niets ziet moet u de pagina ‘refreshen’ en een paar seconden wachten.’

Soepeler

Na een dik uur ging het steeds soepeler en sneller. Uiteindelijk leek het alsof de raad op een normale manier aan het stemmen was. En aan het einde leek er zelfs wat teleurstelling te bespeuren. ‘Na al die uren vergaderen, zal ik jullie enorm missen’, sprak Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij nog snel voordat de verbinding werd verbroken.

Volgende week wordt de proef geëvalueerd.