Directeur Diligentia-Pepijn over sluiting tot 2021: ‘Ergens moet je een grens trekken’

‘Een enorm moeilijk en enorm pijnlijk besluit’, dat zegt Lucien Kembel, directeur van Diligentia en Pepijn, na het besluit om de deuren van de theaters tot en met 2021 te sluiten.

Er zijn een aantal redenen dat het doek in theater Diligentia gesloten blijft en er tijdelijk geen cabarettalent meer in Pepijn staan. Vanaf maart zitten de twee theaters in de coronasituatie, en in juli – toen de theaters weer open mochten – waren er ook geen voorstellingen in verband met verbouwingen. ‘Vanaf augustus zijn we vol goede moed gestart’, aldus Kembel.

Maar alles was toen al beperkt. ‘Financieel hield het niet over, maar het ging oké’, vertelt de directeur. ‘Wat je wil is dat je de gasten en artiesten een beleving geven waar ze voor betalen. We hebben dat met hangen en wurgen geprobeerd vorm te geven.’

Adempauze

Het gejojood van honderd man, naar dertig man, naar geen horeca, naar dicht werd de druppel voor de twee theaters. ‘Het publiek werd ook horendol van al die communicatie. Ergens moet je proberen de rust terug te brengen in je organisatie.’

Wat we volgens Kembel ook niet moeten vergeten is dat we kampen met ‘een groot probleem: corona’ Die optelsom zorgt dus voor de sluiting tot en met 2021. ‘Al zijn het dertig mensen of honderd, het blijft mobiliteit. En we worden opgeroepen om die mobiliteit te beperken.’

Veel artiesten en vaste gasten vinden het jammer dat de deuren gesloten zijn. Kembel zelf ook, maar hij zegt ook: ‘Ik gun ons publiek, de medewerkers, een adempauze. Even stilstaan en dan vooruitblikken’. Voor 2021 wordt daarom nu al hard nagedacht over hoe en wat. ‘Kijken naar wat we wel en naar wat we niet kunnen.’