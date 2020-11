218 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Ondernemers halen streefbedrag voor kunstproject: ‘We leven in een roes’

Ondernemers Ricardo Bravenboer en Bob Kars hebben het streefbedrag gehaald van hun crowdfundactie. Het duo gaat het opgehaalde geld gebruiken om in hun nieuwe kunstproject te steken: Kunsling. Met dit project willen ze kunstenaars financieel ondersteunen en kleding ontwerpen in samenwerking met deze kunstenaars.e

“Mijn vriendin is kunstenares”, vertelde Ricardo Bravenboer eerder deze week aan Den Haag FM. “En ik zag continue de strijd dat het heel moeilijk is om echt goed te kunnen leven van het verkopen van je kunstwerk. De cijfers wijzen dat ook uit. Uit onderzoek van het Mondriaan Fonds uit 2017 blijkt dat bijna de helft van de kunstenaars leeft op of onder de armoedegrens. Daarom dachten wij als ondernemers om daar iets mee te gaan doen.”

Om de productie te starten lanceerden Bob en Ricardo een crowdfundingcampagne, waar het streefbedrag nu behaald is. Op hun website schrijven de ondernemers: “Wij leven vandaag in een roes. Wat een bijzonder moment, dit is na drie maanden hard werken de échte start van ons bedrijf.’

Kijk hier naar het item dat Den Haag FM eerder maakte bij de twee ondernemers.