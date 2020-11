Soep-drive-through opent voor de deur van de Haagse Toren

Voor de deur van de Haagse Toren opent vanmiddag de eerste soep-drive-through van Den Haag, daar is het mogelijk om met de auto, fiets of lopend langs te komen om verse soep te kopen. “Een drive-through is een perfecte manier om klanten op gepaste afstand te blijven verwelkomen”, zegt Caspar Heine van KOM, de soepbar vestigde zich onlangs in het gebouw. “Maar we willen niet alleen onderdeel zijn van dit mooie gebouw. We willen er echt zijn voor de stad”, vult collega Paco Bleeker aan.

De drive-through bij de Haagse Toren is een samenwerking van Den Haag Werkt, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente, en KOM. “Middels deze samenwerking hopen we onze bijdrage te kunnen leveren in het creëren van nieuwe kansen en leermomenten voor de kandidaten van Den Haag Werkt, waarmee we als startende onderneming niet alleen maar zeggen dat we betrokken zijn bij de stad, maar dat op deze manier ook echt kunnen laten zien”, zegt Heine over de samenwerking.

Arnold Vellinga van Den Haag Werkt is blij met de mogelijk die er zo is om mensen aan het werk te helpen: “In deze moeilijke periode zoeken we naar manieren om kandidaten de mogelijkheid te bieden aan het werk te gaan, dat is nu best lastig. Andersom is het voor KOM als nieuwe onderneming in Den Haag moeilijk om te starten wanneer de horeca volledig gesloten moet blijven. Deze drive-thru is een goed voorbeeld van creativiteit binnen onze gemeentelijke organisatie, maar ook binnen de horeca. “