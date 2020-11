Strandhuisjes Kijkduin blijven nog vijf jaar: ‘Blij dat mensen hier kunnen genieten’

Ook de komende vijf jaar staan er veertig strandhuisjes bij Kijkduin, schrijft mediapartner Omroep West. De gemeenteraad steunt een plan daartoe van wethouder Hilbert Bredemeijer, bleek donderdagavond. Een voorstel van de Haagse Stadspartij om eerst nog een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de gevolgen voor de duinen en de natuur, haalde het niet.

Bredemeijer is blij met het besluit om de huisjes nog vijf jaar te laten staan, stelt hij. ‘Goed en fijn voor alle ondernemers dat ze nu weten waar ze aan toe zijn in deze toch al moeilijke en onzekere tijden. De strandhuisjes in Kijkduin staan op een prachtige plek aan zee om samen met je gezin en vrienden te ontspannen en te genieten van de mooie duinen. Ik ben blij dat bewoners en bezoekers hier nog langer van kunnen gaan genieten.’

Wethouder Joris Wijsmuller spreekt in een tweet juist over ‘ellende’ omdat er nu ‘geen zorgvuldige besluitvorming’ zou zijn.

Succesvol

Bredemeijer (CDA) stelde drie weken geleden voor om ook de komende vijf jaar strandhuisjes toe te staan op het Zuiderstrand. Een proef met de huisjes is de afgelopen vijf jaar succesvol gebleken, scheef hij toen aan de gemeenteraad. Er wordt meer dan gedacht gebruik van gemaakt. Ook houden de twee exploitanten van de huisjes zich aan de afspraken die waren gemaakt met de gemeente.

Wel verklaarde Bredemeijer dat hij er geen voorstander van is dat er méér huisjes op het strand komen. Het oorspronkelijk idee was dat er tachtig zouden kunnen komen, maar de wethouder wil het bij veertig houden. Dit onder meer om de natuur zoveel mogelijk te sparen.

Enthousiast

Afgelopen dinsdag tijdens het debat in de gemeenteraad verklaarde de exploitant van twintig van die huisjes, John Roos, al dat hij de afgelopen vijf jaar geen enkele klacht had gehoord. Sterker: volgens hem zijn bewoners van Kijkduin en de ondernemers daar blij met de komst ervan. Ook de gasten zijn enthousiast. De huisjes zorgen ervoor dat mensen die niet in de buurt van het strand wonen, er toch van kunnen genieten. ‘En slapen aan de kust is voor iedereen heel bijzonder.’

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland toonde zich echter veel minder positief. Volgens woordvoerder Nienke Schuil zou de evaluatie niet grondig genoeg zijn geweest. En werden daarbij de gevolgen voor de natuur en het milieu onterecht niet meegenomen. ‘Wij zullen ons hierbij niet leerleggen’, klonk het dreigend. Patricia Heerekop, mede-exploitant van de andere twintig huisjes, verzette zich tegen de stellingname dat er nog allerlei bezwaren mogelijk zijn. Volgens haar vormt het Kustpact geen belemmering en is ook de provincie akkoord.

Twee kampen

Tijdens een eerdere bespreking van het voorstel van Bredemeijer in een commissievergadering bleek dat er in de gemeenteraad ook twee kampen zijn. Het eerste vindt ook dat de evaluatie niet goed genoeg is uitgevoerd omdat de gevolgen voor de natuur niet werden meegenomen en wil mede daarom ook niet dat de proef wordt verlengd. Het andere kamp vindt de huisjes juist een aanwinst en wil er graag mee doorgaan.

Wethouder Bredemeijer verklaarde toen ook dat het prima is te verklaren dat er geen uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor de natuur is gedaan. Dat was nooit afgesproken. Bij de evaluatie halverwege zou alleen worden bekeken of de exploitanten zich aan de afspraken hielden. De gevolgen voor natuur en milieu worden wel door het hoogheemraadschap en de provincie onderzocht om vergunningen af te geven. Het hoogheemraadschap verlengde onlangs de watervergunning, de natuurvergunning is door de provincie voor onbepaalde tijd afgegeven.