Verwarde man aangehouden met scherp voorwerp op zak bij school prinsessen

Bij de school van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane is vorige week vrijdag een verwarde man aangehouden die een scherp voorwerp bij zich had. Dat meldt Shownieuws, na een bevestiging hierover van de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst.

De man is aangehouden op de Johan de Wittlaan, bij het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Dat is de school waar de drie prinsessen les krijgen. Het is niet duidelijk of de man naar de school kwam vanwege de prinsessen. Een woordvoerder van de politie laat aan Shownieuws weten dat de man vrijdag naar de Opvang Verwarde Personen gebracht is.

Het Openbaar Ministerie is ook op de hoogte van het incident, maar er zal geen strafrechtelijk vervolg plaats zal vinden. Het OM ziet hier geen aanleiding toe.

Man veroordeeld voor bedreiging Amalia

Dinsdag kreeg een man drie maanden cel en tbs opgelegd vanwege bedreigingen aan het adres van prinses Amalia. De man, Wouter G., bedreigde de prinses eerder dit jaar via Instagram en stuurde seksueel getinte en gewelddadige berichten.