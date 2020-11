Wethouder Anne Mulder in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Anne Mulder (VVD) te gast.

Wethouder Mulder presenteerde vorige week een coronabuffer van ruim 133 miljoen euro en een omvangrijk sociaaleconomisch herstelplan. Doel van het herstelplan is om het fundament van de stad te verstevigen en tegelijkertijd acties uit te voeren die snel resultaat hebben. Zo heeft het college bijvoorbeeld besloten dat de gemeente in een aantal gevallen een steunpakket in de vorm van huurkortingen vaststelt voor marktondernemers van de Haagse Markt, horeca, strandpaviljoenhouders, sportverenigingen, sporthallen en zwembaden.

De keuze voor de extra acties vloeit voort uit de maatschappelijke impactanalyse van de coronacrisis. Hieruit blijkt bijvoorbeeld niet alleen dat het werkloosheidcijfer sterk oploopt, maar ook dat met name de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen worden door de crisis, net als jongeren.

Ook wordt de basis van de Haagse economie breder. Dat betekent dat de stad minder afhankelijk wordt van sectoren die het in deze tijden minder goed doen en dat andere sectoren worden versterkt, zoals de maakindustrie, de zorg en gezondheid en de bouw. De vernieuwing van de economie jaagt het stadsbestuur aan door kennis, technologie en innovatie te stimuleren. Hoe bestendig zijn de gemeentelijke financiën? En hoe lang kan de gemeente volgens wethouder Mulder de gevolgen van de coronacrisis nog zo veel mogelijk blijven dragen?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

