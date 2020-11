Brand in groothandel op de Linge

Aan de Linge in het Forepark is zaterdagmorgen vanochtend brand ontstaan in een groothandel. De brand was korte tijd na aankomst van de brandweer geblust, maar er hangt nog veel rook in het pand. De brandweer zorgt voor ventilatie om de rook te verwijderen en voert metingen uit.

De brand is ontdekt door medewerkers die in het bedrijf aan het werk waren. Er is niemand gewond geraakt. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.