Hagenaar opgepakt voor bedreiging docent Rotterdam

Een 18-jarige Hagenaar is zaterdag opgepakt voor de bedreigingen op het Emmauscollege in Rotterdam en een docent van de school. Ook een 17-jarige jongen uit Amsterdam is aangehouden. De twee worden verdacht van bedreiging en opruiing. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Een 18-jarige vrouw, die vrijdag werd aangehouden, is op vrije voeten gesteld. Ze blijft nog wel verdachte. De politie en het Openbaar Ministerie verdenken haar van opruiing. Eerder werd bekend dat zij een bericht op sociale media zou hebben geplaatst. Zij zou daarmee anderen hebben aangezet ‘tot het plegen van strafbare feiten richting de school en docent’. Het onderzoek gaat verder.

De leraar van de school in de Rotterdamse wijk Oosterflank is deze week vanwege de bedreigingen ondergedoken. De bedreigingen werden geuit vanwege een spotprent die hij in de klas had hangen. Op de spotprent, gemaakt door cartoonist Joep Bertrams, staat een onthoofde man afgebeeld in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. Bertrams maakte de spotprent na de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs.

‘Tekening verwijderen’

Een aantal leerlingen van de school zag er de profeet Mohammed in. Ze eisten dat de tekening zou worden verwijderd, omdat het ‘godslastering’ zou zijn. Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen op internet, waarna snel bedreigingen aan het adres van de leraar volgden.