Abri en auto op Loosduinsekade vernield door zwaar vuurwerk

Zwaar vuurwerk heeft zaterdagavond voor flinke schade gezorgd op de Loosduinsekade. Het vuurwerk beschadigde onder meer een woning, een auto en een abri.

De vernielingen werden gepleegd rond 23.00 uur. Het vuurwerk werd afgestoken in de buurt van een abri, waar het glas van sneuvelde. Ook ruiten van een huis in de straat en van een langs de weg geparkeerde auto sneuvelden. De weg lag bezaaid met glas en was na het incident enige tijd afgesloten.

De politie noemt het een ‘laffe en kansloze actie’ en is op zoek naar getuigen.