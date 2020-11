ADO Den Haag ontslaat trainer Aleksandar Rankovic

ADO Den Haag heeft zaterdagavond na de met 2-4 verloren wedstrijd tegen FC Twente afscheid genomen van trainer Aleksandar Rankovic. De coach was sinds deze zomer de eindverantwoordelijke bij de club. Na acht speelrondes won Rankovic met ADO slechts één keer en gingen zes duels verloren. Ook assistent-trainer Richard Knopper is ontslagen.

Het was deze week een roerige week in Den Haag. Woensdag besloot de club in te grijpen in de technische staf door Michele Santoni en Rick Hoogendorp terug te zetten naar de jeugdafdeling. Dit gebeurde nadat er voor de wedstrijd tegen PSV geruchten naar buiten kwamen dat de positie van Rankovic op het spel zou staan. De naam van Santoni werd genoemd als opvolger.

De spelersgroep stond voor de wedstrijd tegen FC Twente honderd procent achter Rankovic. Toch heeft de club nu besloten afscheid te nemen van de coach. Rankovic, Santoni, Hoogendorp en Knopper werden aangesteld door Martin Jol, hoofd van het technisch hart.