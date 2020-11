Wethouder Mulder: “Den Haag moet nu of bij kabinetsformatie meer geld krijgen voor zorgtaken”

Marcel Verreck: “Meer geld voor cultuur dankzij aanhoudende budgetoverschrijdingen kunsttempel Amare”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Diego Maradona, Fred van Leer, de strandhuisjes op Kijkduin en kunst- en cultuurcomplex Amare.

“Tussen alle Haagse verwarring ook goed nieuws in onze stad, wethouder Mulder zal dat beamen, er komt weer meer geld voor cultuur! Vooral dankzij de aanhoudende budgetoverschrijdingen van kunsttempel Amare. De raad wist weer van niks, maar met zo’n naam weet je toch dat de boel binnen de kortste keren onder water staat. Heeft nou niemand wat geleerd van die zwemtunnel?”, aldus de columnist.