Politie lost schoten bij achtervolging door Den Haag

De politie heeft zondag aan het begin van de middag meerdere schoten gelost bij een politieachtervolging door Den Haag. De automobilist werd achtervolgd omdat hij door rood reed en een stopteken van de politie negeerde.

Volgens de politie begon de achtervolging toen de verdachte op de Thomsonlaan door rood reed en vervolgens een stopteken van de politie negeerde. Op de Parallelweg kon de bestuurder niet meer verder en keerde hij om. De bestuurder, een 25-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats, reed daarop waarschijnlijk opzettelijk in op de politie. Beide auto’s raakten daarbij zwaar beschadigd.

Het voertuig van de automobilist raakte bij de aanrijding dermate beschadigd dat hij na slechts enkele meters noodgedwongen moest stoppen. De verdachte probeerde te voet te vluchten. Agenten losten daarop een waarschuwingsschot. De man kon op de Naaldwijksestraat door agenten aangehouden worden.

Onderzoek

De agent in de aangereden politieauto raakte bij de botsing lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld. De verdachte zelf kon zonder verwondingen worden aangehouden. Zoals gebruikelijk is bij het gebruik van een vuurwapen onderzoekt de politie intern of dit gerechtmatigd was.