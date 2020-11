Singer-songwriter Suzanne Sanders schrijft lied over alzheimer

Gedreven door haar eigen ervaringen heeft de Haagse Singer-Songwriter Suzanne Sanders een lied geschreven over wat de ziekte alzheimer met mensen doet.

Naast haar werk als zangdocent speelt Sanders ook regelmatig muziek in verzorgingshuizen. Daar ziet ze wat muziek bij bewoners losmaakt. Zo beleefde ze onlangs dat een bewoner met alzheimer helemaal opging in haar pianospel. “Wat eigenlijk naar boven kwam was dat hij vroeger pianist is geweest”, vertelt Sanders over deze bewoner. “Tijdens het horen van die muziek waren zijn vingers aan het spelen op zijn schoot in de lucht, en dat dat door de muziek weer boven komt, dat vind ik één van de magische dingen die ik kan meemaken als muzikant”, aldus Sanders tegen Den Haag FM.

Deze ervaring leverde voor haar de inspiratie op om een lied te schrijven. In nog geen kwartier stond de tekst op papier, want eigenlijk beschreef ze gewoon wat die man aan het doen was. Voor haar was het puur terugkijken naar de situatie, “wat zag ik, wat voelde ik, wat heb ik ervaren”, legt Sanders uit. Daarna belde ze haar achtergrond zangeres Licia van Wijngaarden op, om samen met haar de song ‘The Pianoman’ op te nemen. “Ook dat moest natuurlijk wel rekening houdend met de corona-maatregelen”, voegt Sanders er nog even aan toe.

Uiteindelijk hoopt Sanders op persoonlijke reacties, “Vooral vanuit de eigen beleving en ervaring met deze ziekte en ik hoop ook dat familieleden van deze mensen steun kunnen vinden in dat nummer, ook zien dat ze wel worden begrepen en dat degene met alzheimer ook wordt begrepen”.

De boodschap van dit liedje is uiteindelijk dat wij vooral met de mensen met deze ziekte moeten blijven communiceren, in plaats van alleen over deze mensen te praten, “En dat wij ook hun verhaal horen en hun levenslied”, besluit Sanders.

Meer informatie over de ziekte Alzheimer is te vinden via de website van Alzheimer Nederland.