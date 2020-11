Wethouder Mulder: “Den Haag moet nu of bij kabinetsformatie meer geld krijgen voor zorgtaken”

Den Haag moet nu of bij de aankomende kabinetsformatie meer geld van het Rijk krijgen om de zorgtaken uit te voeren. Die oproep deed de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD) van financiën zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

In Den Haag, maar ook in andere gemeenten in Nederland, lopen de financiële tekorten op doordat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo in 2015 bij gemeenten legde en tegelijkertijd een bezuiniging doorvoerde.

Daarnaast kregen gemeenten minder geld uit het Gemeentefonds. Dat komt omdat de hoogte van deze uitkering, samenhangt met de uitgaven van het Rijk; het trap op, trap af-principe. Dat betekent dat als het Rijk minder geld uitgeeft, gemeenten een lagere uitkering krijgen en andersom. Gemeenten hebben de afgelopen jaren last van een landelijke overheid die geld overhoudt.

“De zorgbegroting is aan snee”, vindt Mulder. “Ik merk dat de Rotterdamse collega’s echt op de trommel willen slaan en zeggen: ‘Dit gaat niet goed met de zorg’. En daar ben ik het mee eens. Op een gegeven moment moet er boter bij de vis, daar ben ik heel helder over.” Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen hamert bij het Rijk al langer op meer geld voor de zorgtaken. “Er wordt ook hard op de trommel geslagen door burgemeester Jan van Zanen”, stelt de wethouder.

De voorgangers van de wethouder van financiën sloegen de afgelopen jaren steeds fellere taal uit in de richting van het Rijk. Mulder, sinds september aantreden als wethouder van financiën, kiest de lobbyroute bij het kabinet. “Ik word pas boos als het onredelijk wordt – en dat dreigt hier wel, dat zeg ik eerlijk. We krijgen gewoon niet voldoende gecompenseerd als het gaat om de zorg in het sociaal domein.”

De VVD-wethouder van financiën is wel tevreden met de steun vanuit het kabinet in de huidige crisis. “De coronacrisis is netjes, hè. Die parkeer ik. Maar het sociaal domein gaat niet goed. Dat moet nu of bij de komende kabinetsformatie geregeld worden”, zo luidt zijn oproep.

Ondanks de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein, ziet de wethouder op dit moment geen redenen om te bezuinigen. “We hebben het nog in de hand. We zijn nog steeds stabiel en solide.” Hij verwacht ook bij de eerstvolgende gemeentebegroting, in september 2021, geen bezuinigingen te hoeven aankondigen. “Nee. Het Rijk is op dit moment nog netjes, ik zie dat ook geen partij wil bezuinigen op dit moment – zelfs de VVD niet, zag ik in het verkiezingsprogramma.”

De gemeente gaat wel een ‘menukaart’ maken met daarop bezuinigingsvoorstellen. “Dat is een technische exercitie. Niet dat je dat gaat doen, maar wel dat je dat achter de hand hebt. Volgend jaar na de zomer hebben we dan een menukaart met bezuinigingen. Die kunnen we dan gebruiken als dat onverhoopt nodig is in de bestrijding van de coronacrisis, je kan ze gebruiken voor de verkiezingsprogramma’s en je kan ze gebruiken voor nieuwe coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Maar voor alle duidelijkheid: nu niet extra bezuinigen”, aldus Mulder.