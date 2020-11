Coronavirus: 150 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 150 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt. Zondag was er nog sprake van 147 nieuwe meldingen, zaterdag waren het er 210.

Er zijn in Den Haag in het afgelopen etmaal geen nieuw gemelde ziekenhuisopnames of overlijdens bijgekomen. Zaterdag was er nog sprake van 24 nieuw gemelde ziekenhuisopnames, zondag waren dat er drie.

Ook landelijk gezien zijn er minder nieuwe besmettingen bijgekomen, in de afgelopen 24 uur zijn er 4709 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 987 minder dan zondag.