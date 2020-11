“Democratie is een wedstrijd: je kunt hem winnen, maar ook verliezen”

“In de Trump-wereld draait alles om Trump. Het is in verregaande mate narcistisch wat we zien”, dat zegt Han ten Broeke van Den Haag Centrum voor Strategische Studies in Haags Bakkie op Den Haag FM. Zaterdag werd Joe Biden door verschillende Amerikaanse media uitgeroepen tot aankomend president van de Verenigde Staten. “Denken we, want formeel moet de uitslag nog komen, maar ga er van uit dat het klopt.” Trump houdt vol dat hij de echte winnaar van de verkiezingen is, zijn team is in meerdere staten naar de rechter gestapt.

“Democratie is een wedstrijd: je kunt hem winnen, maar ook verliezen. Als je dat niet kunt nemen, dan tart je de basisregels van de democratie”, zegt Ten Broeke. “In zijn gedrag kan ie ook niet terug. Ik denk dat hij er echt in gelooft, want anders kun je het toch niet volhouden op deze manier? Alle buitenlandse leiders hebben zo’n beetje al Biden gefeliciteerd. Dus in de ogen van wereld is Biden ook al gekozen. En hij blijft maar hangen. Ze moeten hem waarschijnlijk straks uit het Witte Huis dragen, want vrijwillig lijkt hij niet te gaan.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Namens het kabinet feliciteer ik @JoeBiden en @KamalaHarris van harte met hun overwinning bij de spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik kijk ernaar uit om de goede relatie tussen onze landen voort te zetten en hoop hem hier snel persoonlijk over te spreken. — Mark Rutte (@MinPres) November 7, 2020

Ten Broeke verwacht dat er in Den Haag een andere Amerikaanse ambassadeur zal komen als Biden wordt verkozen tot president. “Ik vermoed dat we straks wel kunnen wachten op een andere ambassadeur. Als Buiden daar zit denk ik niet dat ie Pete Hoekstra zal handhaven.” Ten Broeke betoogt op Den Haag FM dat Hoekstra te zeer aan president Donald Trump hangt om door te kunnen gaan wanneer Biden president is.

Kiesmannen

Hoewel Amerikanen op 3 november hun stem hebben uitgebracht is het zo dat de verkozen kiesmannen in het Kiescollege op 14 december zullen stemmen om een nieuwe president en vicepresident te verkiezen.