Gedenksteen verdwenen uit de duinen: ‘Dit doet pijn’

De 18-jarige Naomi uit Scheveningen verloor eerder dit jaar haar vader Theo, die overleed tijdens het hardlopen in de duinen. De gedenksteen voor Theo die in de duinen lag, langs een fietspad nabij de Waalsdorpervlakte, is sinds kort verdwenen. Tot groot verdriet van de familie.

Heb jij informatie over de gedenksteen? Neem contact op met Naomi Bron of met Den Haag FM. Mail naar: pim@denhaagfm.nl