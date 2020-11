Hagenaar schiet op foto Wilders, politicus doet aangifte

Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een filmpje op Dumpert, waarop is te zien dat met een pistool meerdere malen wordt geschoten op een foto van hem. Dat meldt mediapartner Omroep West. ‘Het wordt steeds gekker met bedreigingen’, zegt Wilders in een reactie tegen de NOS. ‘Ik hoop dat het Openbaar Ministerie eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers.’

De man die schiet is de Hagenaar Sait Cinar. Voordat hij zijn pistool richt en schiet zegt hij op het filmpje: ‘Dit is vrijheid van meningsuiting.’ Het is niet bekend waar de video is opgenomen.

De Hagenaar kwam in 2014 negatief in het nieuws. In een filmpje bedreigde de Haagse rijschoolhouder zionisten. Dat zette hij kracht bij door negen keer te schieten met twee gaspistolen. Een maand later werd hij aangehouden op Schiphol. De man werd veroordeeld tot zestig dagen celstraf, waarvan 44 voorwaardelijk.

Moord op Franse docent

Sinds de moord door een moslimextremist op de Franse docent Samuel Paty, die een spotprent van de profeet Mohammed gebruikte in een les over vrijheid van meningsuiting, zijn er ook in Nederland spanningen. Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege zit ondergedoken na bedreigingen omdat hij een spotprent van cartoonist Joep Bertrams in zijn lokaal had.

Die tekening van een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt, die zijn tong uitsteekt naar een jihadist met een bebloed zwaard in de hand, hing overigens al jaren in het klaslokaal. Leerlingen plaatsten foto’s van de cartoon verontwaardigd op social media nadat zij zeiden de profeet Mohammed erin te zien, waarna de leraar werd bedreigd.

Hagenaar aangehouden

Drie verdachten, waaronder een Hagenaar van 18 jaar, zijn aangehouden wegens bedreiging en opruiing. Ook een leraar maatschappijleer in Den Bosch is bedreigd na het tonen van een Mohammed-cartoon.

Beeld: Omroep West