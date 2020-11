‘Kabinet wil jaarwisseling zonder vuurwerk’

De jaarwisseling van 2020 naar 2021 zou er zomaar een kunnen worden zonder buurwerk. De NOS meldt maandag, op basis van bronnen in Den Haag, dat het kabinet voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod wil. Vrijdag zou de knoop daarover worden doorgehakt. Tegelijkertijd wordt overlegd over een steunpakket voor de sector.

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is tegenstander van een vuurwerkverbod: “Politiek: gebruik je verstand en stop het misbruiken van Corona voor het realiseren van een politieke agenda!” Marcel Teunissen, voorzitter van BPN, zegt dat zo’n verbod zeker leidt tot faillissementen. “Voor kleine bedrijven zoals een fietsenwinkel kan het vuurwerk net datgene zijn waarmee ze het hoofd boven water houden. Dat is drie dagen in het jaar. Die omzet kunnen ze niet op een ander moment goedmaken.”

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s die samen het Veiligheidsberaad vormen zijn voorstander van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar, vooral om de druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten te verlagen. Ook de Tweede Kamer, artsen en de politie staan open voor een verbod. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad sprak vorige week uit voorstander te zijn van een landelijk vuurwerkverbod.

Mikal Tseggai, fractievoorzitter van de Haagse PvdA, is blij met het voornemen: “Goed nieuws en heel verstandig! In deze tijd mogen we de zorg niet onnodig extra belasten.” Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker, die al langer voorstander is van een vuurwerkverbod, reageert simpelweg met een feestende emoticon op het kabinetsvoornemen.