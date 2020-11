Smokkelen met coronaregels: ‘Anderhalve meter is veel, daar laten we de boel makkelijk slippen’

Mark Rutte en Hugo de Jonge beantwoorden vragen over aanpak coronavirus

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaan woensdag op Facebook en YouTube live vragen beantwoorden over de kabinetsaanpak van het coronavirus, dat kondigt men aan op sociale media.

“Het coronavirus is helaas nog onder ons en daarom hebben we vorige week maatregelen genomen om het nog sneller weer onder controle te krijgen. Belangrijk voor ons allemaal in Nederland, maar zeker ook voor de zorg waar de druk -nog steeds- enorm is” zegt Rutte. “Ik kan me wel voorstellen dat dat ook weer vragen oproept.”

De vragensessie is woensdagochtend om kwart over elf in de ochtend te zien op de Facebookpagina’s van Rutte en De Jonge en op het YouTube-kanaal van de Rijksoverheid.