Mauritshuis genomineerd voor BankGiro Loterij Museumprijs

Het Mauritshuis is een van de drie genomineerden voor de Museumprijs 2020 en maakt daarmee kans op een prijs ter waarde van 100.000 euro. De jaarlijkse prijs wordt toegekend aan een museum in Nederland met onderscheidende presentaties of activiteiten binnen een wisselend thema, dit jaar is dat ‘Achter de schermen voor het voetlicht’. Het Haagse museum neemt het in de strijd voor de museumprijs op tegen Naturalis en Eye Filmmuseum.

Dit jaar presenteerde het museum de resultaten van het onderzoek wat werd gedaan naar het ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Daaruit bleek onder meer dat Vermeer het meisje op het schilderij oorspronkelijk helemaal niet in een lege ruimte gesitueerd was. “Dit jaar maakten we de resultaten bekend van een internationaal opgezet onderzoek naar het Meisje met de Parel. Nu is onze droom om het enorme schilderij De Stier van Paulus Potter, één van onze topstukken, in oude glorie te herstellen onder leiding van restaurator Abbie Vandivere”, zegt museumdirecteur Martine Gosselink.

“Als we de Museumprijs winnen, dan organiseren we een bijzonder project rondom deze all time favorite: de uitgebreide restauratie zal in het openbaar plaatsvinden, waardoor er zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. En natuurlijk hopen we dat dit schilderij, waarvoor vele bezoekers speciaal naar het Mauritshuis komen, ook zíjn geheimen zal prijsgeven.”

Van 9 tot en met 30 november kan een stem worden uitgebracht op een van de genomineerden, begin december wordt de winnaar bekendgemaakt. De Museumprijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Vorig jaar won het Stedelijk Museum Schiedam de prijs.

Foto: Richard Mulder

LEES OOK: “Een museum bestaat bij gratie om bewonderd en bekeken te worden”