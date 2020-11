Nieuwe coronateststraat aan Aegonplein geopend

Om de testcapaciteit op te voeren heeft GGD Haaglanden maandag een nieuwe testlocatie aan het Aegonplein 50 geopend. “Op het parkeerdek kunnen mensen met klachten zich laten testen op het coronavirus”, zo schrijft men op Twitter.

Naast de opening van de reguliere teststraat wordt er ook gewerkt aan de bouw van een XL-testlocatie in de evenementenhal van de Broodfabriek in Rijkswijk, daarvoor is de planning dat vanaf woensdag gestart kan worden met testen.

Het doel is om eind december 2020 een maximale capaciteit van 6200 tests per dag in de regio Haaglanden te kunnen uitvoeren.

Tekst gaat verder onder tweet.

Vandaag opende de testlocatie aan het Aegonplein 50 in Den Haag. Bij de testlocatie in het parkeerdek kunnen mensen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Maak een afspraak via 0800-1202 of via https://t.co/dhdOobO9Vp.

In samenwerking met Rode Kruis & Aegon Nederland pic.twitter.com/rbBKudPLau — GGD Haaglanden (@ggdhaaglanden) November 9, 2020

Coronatestbussen

Daarnaast zet de GGD landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Dat zijn omgebouwde stads- en bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is.

LEES OOK: Een dag achter de schermen bij de GGD: continu veranderende regels en heel veel bellen (Omroep West)