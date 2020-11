OM wil Hagenaar vervolgen voor schieten op foto Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de man die op de foto van Geert Wilders schoot, vervolgen. Dat meldt mediapartner Omroep West. ‘Het Team Bedreigde Politici stelt alles in het werk om de persoon in het filmpje op te sporen zodat het OM hem kan vervolgen’, meldt het OM.

Op een filmpje op Dumpert is te zien dat de Hagenaar meerdere keren schiet op de PVV-leider. ‘Dit is vrijheid van meningsuiting’, zegt hij. Het is niet bekend waar de video is opgenomen.

Wilders gaat aangifte doen vanwege het filmpje. ‘Het wordt steeds gekker met bedreigingen’, zei Wilders tegen de NOS. ‘Ik hoop dat het Openbaar Ministerie eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers.’

Strafbare bedreiging

Dat gaat nu dus gebeuren. Het OM ziet het filmpje als een strafbare bedreiging en gaat er alles aan doen om de Hagenaar op te sporen. ‘Mocht hij in het buitenland zitten, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden tot internationale rechtshulp.’

De Hagenaar kwam in 2014 negatief in het nieuws. In een filmpje bedreigde de Haagse rijschoolhouder zionisten. Dat zette hij kracht bij door negen keer te schieten met twee gaspistolen. Een maand later werd hij aangehouden op Schiphol. De man werd veroordeeld tot zestig dagen celstraf, waarvan 44 voorwaardelijk.