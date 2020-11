Coronavirus: 150 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

ReShare Store start inzameling van schoenen voor dak- en thuislozen

De ReShare Stores van het Leger des Heils gaan vanaf dinsdag schoenen inzamelen om te kunnen weggeven aan dak- en thuislozen. Ingezamelde schoenen zijn goed voor 50% korting bij een aankoop in een van de winkels. De ReShare Store in Den Haag is te vinden aan de Paviljoensgracht.

Voor de actie wordt samengewerkt met lokale opvangcentra zodat de schoenen bij de juiste mensen terecht komen, zo laat men weten. “Het aantal daklozen tussen de 18- tot 65-jarigen in Nederland ligt rond de 40.000 (CBS). Deze mensen, waarvan meer dan 80% man, lopen gemiddeld zo’n 40 kilometer per dag! Daar slijten schoenen snel van, terwijl zij vaak geen geld hebben voor nieuwe schoenen. Daarom wil de ReShare Store hen eens in iemand anders’ schoenen laten lopen.”

De actie loopt tot 19 december, een dag later mogen dak- en thuislozen een paar schoenen komen uitzoeken in de winkels.