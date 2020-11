Smokkelen met coronaregels: ‘Anderhalve meter is veel, daar laten we de boel makkelijk slippen’

Iets te dicht bij andere mensen staan, een mondkapje vergeten of meer personen dan toegestaan thuis uitnodigen. Er zijn heel wat mensen die weleens ‘smokkelen’ met de coronaregels. Waarom doen we dat eigenlijk? Komt het door onze eigenwijze Nederlandse volksaard?

‘We spreken weleens met mensen af en dan houden we ons niet aan drie of twee personen’, geeft een jonge vader met zijn zoontje op zijn arm toe terwijl hij door het Zuiderpark in Den Haag wandelt. ‘Als we bij onze ouders zijn, houden we ons ook niet altijd aan de anderhalve meter’, vult zijn vrouw aan.

Even verderop in het park lopen twee vrouwen iets te dicht bij elkaar te kletsen, zo schrijft mediapartner Omroep West. ‘Ik heb helemaal geen moeite met de coronaregels’, zegt de ene vrouw met een beetje trots. Maar even later: ‘Anderhalve meter is heel veel. Ik denk dat we daar de boel wel een beetje laten slippen. Een metertje is ook afstand en we praten niet in elkaars gezicht. Maar verder vind ik het helemaal niet moeilijk.’

‘Ik kan niet zonder rollator lopen’

Wie zeker hoopt dat men zich zoveel mogelijk aan de coronaregels houdt, is een Surinaamse Hagenaar die zondagmiddag met zijn vrouw een wandeling door het park maakt. Hij heeft een rollator en oogt in eerste instantie een oudere man, maar schijn bedriegt. Hij revalideert van het coronavirus en heeft vijftig dagen op de intensive care gelegen. ‘Ik heb altijd gewerkt en nu heb ik dit gekregen’, wijst hij naar zijn rollator en benen.

‘Ik kan niet zonder de rollator lopen. De zenuwen in mijn benen zijn beschadigd doordat ik zo lang op de intensive care heb gelegen. Ze dachten dat ik dood ging’, zegt de man. Hij heeft korstjes en littekens op zijn neus en wenkbrauw. ‘Dat zijn doorligplekken’, vertelt hij. ‘Op mijn neus zat een buisje geplakt. Ik heb altijd gesport hier in het Zuiderpark, ik kon tweehonderd kilo tillen. Nu kan ik niet eens 2,3 kilo optillen. De regels moeten echt strenger zijn, anders gaat dit virus nooit voorbij’

Eigenwijze Nederlandse volksaard

Toch zorgen verhalen zoals die van de man met de rollator er niet voor dat de coronaregels honderd procent worden nageleefd. ‘Soms smokkel ik in de winkel een beetje. Sta je iets te dicht bij mensen als je haast hebt. En af en toe is het zo dat je binnenstapt en dan ben je je mondkapje vergeten,’ zegt een man die met zijn kinderen aan het sporten is. ‘Het smokkelen is minimaal, maar we doen ons best.’

Het smokkelen met de coronaregels ligt volgens Irene Stengs, antropologe van het Meerstens Instituut en de Vrije Universiteit, niet aan onze eigenwijze Nederlandse volksaard. ‘Ik denk dat in iedere samenleving zo wordt omgegaan met de regels,’ zegt Stengs. ‘Het hangt er misschien wel vanaf hoeveel mensen in de directe omgeving of in de samenleving overleden zijn. Dus hoe groot de angst is voor corona. Je kan zien dat in een land als Nederland, de angst voor deze onzichtbare kracht – wat het eerst was – is afgenomen.’