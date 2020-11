Supermarkt aan de Fahrenheitstraat overvallen

Een Plus-supermarkt aan de Fahrenheitstraat is zondagavond overvallen. De overval in Den Haag vond rond 20.00 uur plaats, een verdachte heeft de politie niet kunnen arresteren, schrijft mediapartner Omroep West.

De verdachte ging er na de overval lopend vandoor en ging van de Acaciastraat naar het Beukplein. Volgens de politie heeft de verdachte een opvallend grote neus en een tatoeage onder zijn linker oog. De man droeg een zwarte trui met capuchon en een blauwe spijkerbroek met witte vlekken. De recherche doet nog onderzoek naar de overval.

Ivm een #verdachte situatie op de #Fahrenheitstraat in #DHG zijn wij op zoek naar een getinte man, 20jr, opvallend grote neus, tattoo onder li oog, zwarte trui met capuchon, blauwe jeans met witte vlekken. Man is via d e#Acaciastraat rii #Beukplein gelopen

— Politie Segbroek (@POL_Segbroek) November 8, 2020