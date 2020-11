“Democratie is een wedstrijd: je kunt hem winnen, maar ook verliezen”

Supportersvereniging ADO: ‘Elkaar verrot schelden, daarna door één deur’

‘De boze reactie van de supporters is logisch. Maar laten we wel eerlijk zijn. Met deze selectie handhaven is al een opgave. En dat zal ook met de nieuwe trainer niet anders zijn’, zegt voorzitter van de supportersvereniging van ADO Den Haag Haagsche Bluf Jacco van Leeuwen als reactie op het ontslag van trainer Aleksandar Rankovic.

De Haagse club neemt zaterdag na de nederlaag tegen FC Twente afscheid van Rankovic. Van Leeuwen vindt boze reactie van supporters logisch. ‘Je start vier maanden geleden met iemand die ook een verleden heeft bij Den Haag en die zet je vrij snel aan de kant. Aan de andere kant moet je een beetje uit de emotie stappen en zie je dat het een ongelukkig huwelijk is. Twee zeer bepalende personen, Jol en Rankovic… ze hebben misschien wel meer overkomsten dan tegenstellingen, allebei zo koppig als de neten’, vertelt Van Leeuwen in West Wordt Wakker op Radio West en Den Haag FM.

De voorzitter van de supportersvereniging vindt dat Rankovic een selectie tot zijn beschikking heeft gekregen van afdankertjes en spelers uit tweede elftallen. Maar ook de Serviër treft volgens Van Leeuwen blaam. ‘Maar aan de andere kant is er ook geen lijn te ontdekken in de opstellingen. Afgelopen zaterdag was het hemeltergend.’

Wat een ongelooflijk kansloos kutvoetbal is dit #adofct — Jacco van Leeuwen 🔰🇳🇱 (@HidehoJacco) November 7, 2020

Toekomst

Van Leeuwen gelooft nog wel in een seizoen waar ADO zich handhaaft. ‘Er staan nog steeds twee ploegen onder je, waarvan ze zeggen dat ze veel betere selecties hebben. De verrassing van vorig jaar Willem II staat een punt boven je. Je hebt een duidelijke top 8. Alles daaronder staat zo dicht bij elkaar. Win je twee keer sta je meteen in het linkerrijtje. Wat dat betreft is er nog niks aan de hand.’

Maar de Hagenaar beseft dat het lastig wordt. ‘Als de nieuwe trainer zich handhaaft, dan heeft ie een hell of a job gepleegd. Dan heeft de directie gelijk door te zeggen: met deze selectie kunnen we erin blijven. Als aan het einde van de rit Den Haag degradeert, dan zal de directie zijn conclusie moeten trekken en moeten zeggen: wij zijn waarschijnlijk niet de juiste mensen op de plek.’

Nieuwe trainer

Een paar dagen voordat Rankovic wordt ontslagen, worden assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp teruggeplaatst naar de jeugdopleiding. ADO-directeur Mohammed Hamdi heeft al aangegeven dat de club iemand zoekt met eredivisie-ervaring.

‘Ik hoorde gisteren Ruud Brood. Persoonlijk ben ik fan van Gertjan Verbeek. Maar die heeft ons zo vaak kunnen analyseren, dus die zie ik er niet zo snel instemmen. Daarnaast is het een koppig figuur en dat zal met Jol mogelijk dezelfde problemen opleveren’, zegt Van Leeuwen.

‘Paar keer verrot schelden’

Van Leeuwen gaat verder: ‘Ik hoop dat we heel snel een trainer hebben en dat er heel snel een systeem komt waarin de spelers zich ook kunnen vinden. En dat ze elkaar deze week weer een paar keer even flink verrot scheld en daarna weer door dezelfde deur naar buiten kunnen. Deze club wordt op deze manier ten gronde gericht en dat moeten we zeker niet hebben.’