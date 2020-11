Voorburgers vrezen rampscenario bij nieuwe ov-verbinding tussen Den Haag en Voorburg

Inwoners van Voorburg-West zijn boos en maken zich zorgen. De gemeente Den Haag wil een nieuwe openbaar vervoer-verbinding tussen Den Haag CS en station Voorburg om zo industriegebied de Binckhorst goed te ontsluiten. Een deel van het traject gaat langs een woonwijk en daar zijn de bewoners niet blij mee. Dat meldt mediapartner Omroep West. De geplande ov-verbinding loopt rakelings langs hun huizen en snijdt een stuk van het buurtgroen af.

‘Ik vind het echt een belachelijk idee’, zegt een buurtbewoonster. ‘Ik ben bang dat het buurtgroen kleiner wordt of helemaal weggaat. In de zomer wordt hier gepicknickt en worden verjaarspartijtjes gehouden en dan is alles versierd. Ik vrees voor lawaai en overlast. Ik vind het ov-tracé een heel slecht plan.’ De nieuwe ov-verbinding zou vanuit de Binckhorst langs de woningen van Voorburg-West scheren en vervolgens rechtsaf de bocht omgaan, over of langs een speelveld -liefkozend Opa’s veldje genoemd-, richting station Voorburg.

Het oude industriegebied de Binckhorst wordt herontwikkeld. In de komende twintig jaar worden er 25.000 woningen gebouwd. De extra ov-verbinding is nodig om de nieuwe woonwijk goed op het openbaar vervoer aan te sluiten.

‘Een rampscenario’

De bewoners van Voorburg-West maken zich hier zorgen over en hebben bovendien het gevoel dat het ov-traject al in kannen en kruiken is en zij niets meer te zeggen hebben. ‘Voor ons is dat een rampscenario, want dat betekent dat ik recht vanuit mijn woonkamer tegen een lightrail ga aankijken en dat hij voor ons huis een bocht gaat maken waar heel wat lawaai bij komt kijken’, zegt een buurtbewoner bezorgd.

‘We hebben alleen nog maar de keuze of er een tram, een lightrail of een bus gaat rijden’, zegt een andere bewoonster die tegenover de toekomstige bocht in het traject woont. ‘Volgens mij hoort dat niet zo.’

Uitnodiging om mee te beslissen

Wethouder Astrid van Eekelen van Leidschendam-Voorburg zou tegen een bewoner tijdens een locatiebezoek hebben gezegd, dat de gemeente niet veel in de melk te brokkelen heeft ten aanzien van de gemeente Den Haag in dit project. Bij navraag bij de wethouder, ontkent Van Eekelen dat Leidschendam-Voorburg geen vuist kan maken tegen de grote buurgemeente.

Volgens Van Eekelen is het tracé nog niet beklonken en beslist. In oktober is er al een inspraakmoment geweest en de bewoners worden uitgenodigd om vanaf het nieuwe jaar mee te praten in een nog op te richten klankbordgroep. De wethouder benadrukt dat de bewoners ook alternatieve routes mogen voorstellen. Daarnaast mogen ze meebeslissen of er een bus, snelle tram of lightrail komt.

De aanbesteding en bouw van het tracé zijn gepland tussen 2023 en 2028.

Foto: gemeente Den Haag/Peter van Oosterhout