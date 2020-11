Mariahoeve bepleit behoud gevelkunstwerk: “Als niemand ingrijpt dan gaat de sloopkogel er tegenaan”

Als het aan het wijkberaad Mariahoeve ligt blijft een kunstwerk, wat nu nog te vinden is aan de gevel van de voormalige MTS fotovakschool aan de Tarwekamp 3, behouden voor de wijk. Dat pleidooi valt te lezen op de Facebookpagina van het wijkberaad. Er is al een tijdelijke locatie in zicht voor het kunstwerk: zwembad Overbosch, al is daar nog geen toestemming voor gegeven. Het pand waaraan het kunstwerk nu nog te vinden is wordt gesloopt, de werkzaamheden daarvoor zijn maandag begonnen.

Een woordvoerder van wethouder Robert van Asten laat weten dat het gevelkunst behouden blijft. “Het kunstwerk van Hierck aan het pand van de British School is al even in beeld bij Stroom en de gemeente. Het kunstwerk wordt gedemonteerd en er is al een locatie in beeld voor de herplaatsing van het kunstwerk.”

Carlos Martinez van Andel is er van overtuigd dat het bericht heeft geholpen om het werk te behouden. “Naar aanleiding van dit Facebookbericht zijn al wat partijen in actie gekomen, er is het een en ander al in gang gezet”, zegt Van Andel van het wijkberaad tegen Den Haag FM. “Stroom moet je dan aan denken, maar de gemeente zelf ook. Het stadsdeelkantoor was er ook mee bezig. We hebben nu het bericht geplaatst waardoor de raderen zijn gaan draaien, waardoor het lijkt dat het kunstwerk gered is en in ieder geval op tijd van de muur afgehaald wordt.” Ook stuurde SOS Den Haag een brandbrief aan wethouder Robert van Asten waarin ze pleit om het werk te behouden.

“Het is zaak dat het kunstwerk op tijd wordt behouden. Dit hoort gewoon in deze wijk te blijven”, zegt Van Andel. Het door kunstenaar Hubert Hierck gemaakte werk is volgens het wijkberaad van grote cultuurhistorische waarde voor de wijk. “Als we het niet doen, dan gaat het verloren. Als niemand ingrijpt dan gaat de sloopkogel er tegenaan en dan is het weg.” Het mogelijke verlies van het kunstwerk werd bij Stroom Den Haag en het wijkberaad onder de aandacht gebracht door kunstenares Anneloes Groot.

“Waar we nu staan in het proces is dat Stroom Den Haag heeft gezegd ‘wij willen het kunstwerk ook graag behouden’. En zij hebben een alternatieve locatie op het oog en dat is zwembad Overbosch”, zegt Van Andel. “In dat zwembad is al een reliëf-kunstwerk van dezelfde kunstenaar, dus het zou prachtig zijn als dit kunstwerk aan die gevel kan hangen. Voor een bepaalde tijd.” Toestemming daarvoor moet nog door de gemeente gegeven worden. “Daar wachten we nu op.” In basis stelt het wijkberaad dat de gemeente de kosten van 3.000 euro (voor demonteren en opslaan van het werk) zou moeten dragen, als alternatief wordt gedacht aan een crowdfundigscampagne om zelf die kosten te kunnen dragen.

Herplaatsing nieuw pand

In de toekomst is het mogelijk dat het kunstwerk terugkeert in een nieuw pand op de oude locatie, The British School in The Netherlands zou erover nadenken om het werk een plek te geven bij het nieuwe pand. “Op het moment dat ze een nieuw gebouw gaan neerzetten dan gaan ze proberen dit kunstwerk in het nieuwe gebouw te verwerken. Dat heeft de directeur mij aan de telefoon gezegd dat hij zijn best gaat doen om dat te regelen. Dat is wel hun wens in elk geval.”

“Er is wel al een stukje van het kunstwerk gestolen. Er zijn al koperdieven voorbijgekomen. Dat betekent dus dat als er wordt besloten om het kunstwerk te restaureren de kosten hoger zullen zijn. Als The British School besluit om het inderdaad te verwerken dan zullen ze moeten besluiten of ze dat willen doen of dat ze het laten zoals het nu is.”

Stichting Kunstpost

Het pand aan de Tarwekamp 3 in Mariahoeve was jarenlang de thuisplaats van Stichting KunstPost, in de zomer van 2019 werd het pand door de brandweer onveilig verklaard en in december werd besloten dat het pand definitief niet meer open zou gaan.