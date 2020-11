“Belangrijk om ook in coronatijd het Sinterklaasfeest te kúnnen vieren”

“Belangrijk om ook in coronatijd het Sinterklaasfeest te kĂșnnen vieren”

Met Sinterklaas in aantocht (aankomende zaterdag op TV West) komt de decembermaand met feestdagen als Sinterklaasavond en vervolgens Kerstmis steeds meer in zicht. Om ervoor te zorgen dat de feestdagen ook door kinderen die in (verborgen) armoede leven gevierd kunnen worden zijn in de Haagse regio verschillende inzamelingsacties alweer begonnen of gaan binnenkort van start.

SP Den Haag gaat cadeaus inzamelen voor de voedselbank in Laak, op 13, 16, 20 en 23 november is het in de middag mogelijk om een cadeau af te leveren bij het partijkantoor aan de Allard Piersonlaan. De inzamelingsactie van de partij voor de Laakse voedselbank kwam per ongeluk op hun pad. “Dat komt gewoon omdat het zo op ons pad kwam. Er hing een oproep vanuit de voedselbank Laak”, zegt Bastiaan Meijer over de actie. Daarnaast is er ook nog een praktisch element niet onhandig: “Ons pand zit in Laak en er wonen ook veel leden.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De ingezamelde cadeaus zullen begin december naar de voedselbank aan de Ketelstraat in Laak worden gebracht. “Wel leuk om zo lokaal aan de slag.” Vooralsnog heeft de partij vier inzamelingsmiddagen gepland, al is het nog afwachten wat dat zal opleveren. “We zien wel wat er op ons af gaat komen”, zegt Meijer nuchter. Henk Baars van Voedselbank Haaglanden spreekt van een sympathieke actie, al wordt de hoop uitgesproken dat niet alleen Laak er van zal profiteren: “We hebben 26 uitzendpunten in Zoetermeer en Den Haag.” Meijer: “Als ze het breder willen hebben dan is dat leuk natuurlijk.”

Tekst gaat verder onder tweet.

De SP Den Haag gaat cadeautjes inzamelen voor de voedselbank in Laak. Op een aantal dagen zit ik voor je klaar om een cadeau in ontvangst te nemen. Help je een handje mee? Hier vind je alle info 👉 https://t.co/qteo4tmNKC pic.twitter.com/MYkSc7EMF2 — Bastiaan Meijer (@BWVMeijer) November 10, 2020

Sintvoorieder1

Sowieso werkt voedselbank Haaglanden dit jaar opnieuw samen met stichting Sintvoorieder1, zij zamelt al ruim 10 jaar cadeaus in om kinderen die in (verborgen) armoede leven een cadeau met Sinterklaas te kunnen geven. “Wij zijn echt heel druk bezig en op volle toeren aan de slag”, vertelt Esther Blom van Sintvoorieder1. “Wij verwachten echt wel een toename in aanvragen. En wat wij ook merken dat er ook instanties van buiten Den Haag zich melden. Het is zeker breder dit jaar.”

Bij het Pakhuis van Sintvoorieder1 in Leidschendam is het nagenoeg dagelijks mogelijk om langs te komen en een donatie af te geven. “Ik denk dat het juist belangrijk is om ook in coronatijd het Sinterklaasfeest te kĂșnnen vieren. Het is voor kinderen een mooi verhaal. En het is voor ouders fijn om iets samen te kunnen vieren.”

“Het lastige is wel het inzamelen. Normaal hebben we bedrijven die inzamelen, die doen dat dan op kantoor en dat is nu moeilijk”, vervolgt Blom. “Er zijn bedrijven die creatief aan het nadenken zijn, dan kun je denken aan een bijdrage online doen of cadeaus opsturen. Ik denk dat iedereen even heeft moeten nadenken hoe men het moest doen, uiteindelijk is het wel leuk dat bedrijven daar creatieve oplossing voor vinden.” Over het aantal helpende vrijwilligers zijn geen klachten: “We zitten echt vol en dat is fantastisch.”