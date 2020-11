Boeken halen, huiswerkbegeleiding en inloopspreekuren weer mogelijk bij bibliotheek

In de Haagse wijkbibliotheken is het vanaf dinsdag mogelijk om weer boeken af te halen, er is bij een zevental vestigingen een algemeen spreekuur voor vragen over de Nederlandse taal of voor digitale vragen en voor middelbare scholieren wordt de huiswerkbegeleiding weer hervat. De centrale bibliotheek aan het Spui is geen onderdeel van de versoepelingen.

Vorige week werd bekend dat bibliotheken, als onderdeel van de verzwaring van de coronamaatregelen, voor twee wekend moesten sluiten. Na aandringen van de Tweede Kamer werd bekend dat bibliotheken deels weer open mochten voor bepaalde activiteiten.

Een bezoek aan de bibliotheek is nog niet mogelijk, die maatregel geldt nog ruim een week, daardoor is het vooralsnog niet mogelijk om zelf boeken uit te zoeken of terug te brengen naar de bibliotheek. In plaats daarvan is het wel mogelijk om via de website van de bibliotheek een verrassingspakket met vijf boeken aan te vragen, daaropvolgend wordt via een mail kenbaar gemaakt wanneer het pakket af te halen is.

De huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren start weer voor bestaande deelnemers. Ook is het mogelijk om langs te komen bij een inloopspreekuur in een van de vestigingen, daarvoor geldt wel een registratieplicht.

Inloopspreekuren wijkbibliotheken: