Coronavirus: 176 nieuw gemelde besmettingen in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 176 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus, dat is iets hoger dan maandag (150) het geval was. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt. Er zijn in Den Haag in het afgelopen etmaal vier nieuw gemelde overlijdens en drie nieuw gemelde ziekenhuisopnames bijgekomen.

Landelijk gezien zijn er 4695 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is zo goed als gelijk aan maandag, toen het RIVM 4701 gevallen meldde. Het waren er aanvankelijk 4709, maar dat is dinsdag bijgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 40 sterfgevallen gemeld.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is volledig gedaald tot onder de 1, en dat is voor het eerst sinds half juni. Het reproductiegetal staat nu op 0,91. Dat betekent dat 100 besmette personen 91 anderen besmetten, die op hun beurt ongeveer 83 anderen aansteken. Zo gaat het virus steeds langzamer rond en kan de uitbraak doven. Het getal is een schatting, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat ervan uit dat het getal tussen 0,89 en 0,93 zit, en dus sowieso onder de 1. Het gaat bovendien om het getal van 23 oktober. Daarna is het nog niet betrouwbaar uit te rekenen.