Croquetterij in Haagse Foodhallen gooit handdoek in ring

De Haagse Croquetterij in de Haagse Foodhallen was nog geen jaar open, maar heeft de handdoek in de ring moeten gooien. De zaak is failliet. Oorzaak: de coronacrisis. ‘We begonnen hier als etalage’, vertelde eigenaar Tom de Heij dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

‘De eerste maand waren we heel succesvol, maar een paar maanden later kregen we de eerste lockdown en werd het foodhal-concept zwaar geraakt.’ In ‘winterslaap’ gaan, vond hij geen optie, omdat er geen duidelijkheid is hoe lang het allemaal gaat duren. ‘Ik had zoiets van: nu ermee kappen.’ Maar hij zit niet bij de pakken neer, benadrukt hij. ‘We leveren ook heel veel aan restaurants en hotels, al staat dat nu vanwege corona op een laag pitje.’