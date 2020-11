Dierenambulance zoekt nieuwe collega’s: “We draaien met een klein clubje”

”Het is een rare situatie zo in coronatijd”, zegt Linette Eveleens van Dierenambulance Den Haag in Haagse Bakkie op Den Haag FM over haar werk. “Normaal gesproken lopen er heel veel vrijwilligers rond om de dieren te verzorgen, om ze op te vangen en de hokken schoon te maken. En nu draaien we de boel met een heel klein clubje.”

”Alle medewerkers moeten nu meer uren maken, terwijl de last eerst meer verdeeld werd”, vervolgt Eveleens. “De drukste periode tijdens de zomer maanden is achter de rug. Het is nu minder, maar nog steeds lekker druk. Zo hebben we te maken met de eerste gevallen van de vogelgriep, ik hoop dat het op een laag pitje blijft. Bij andere regio’s zorgt het voor drukte dus ik verwacht wel dat wij het ook druk krijgen.”

De Dierenambulance is nu op zoek naar nieuwe collega’s voor onder meer de meldkamer en achter het stuur van de ambulance. ”Je hoeft geen kennis en ervaring te hebben als je je aanmeldt: wij zorgen ervoor dat je de opleiding krijgt en de cursussen krijgt om daarmee te kunnen omgaan”, zegt Eveleens. “Bij de meldkamer is het wel handig als je kunt multitasken en handig bent met computers.”