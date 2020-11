Haags raadslid Serpil Ates op landelijke kandidatenlijst GroenLinks

Het Haagse GroenLinks raadslid Serpil Ates is een van de kandidaten om voor GroenLinks de Tweede Kamer in te gaan. Het raadslid staat op plek 24 van de landelijke kandidatenlijst, dat werd maandagavond bekend. “Als Kamerlid zal ik de bewoners van achterstandswijken een stem geven en de vertegenwoordiging bieden waar zij recht op hebben.” Fractievoorzitter Arjen Kapteijns zegt trots te zijn op de plek die zijn collega op de lijst krijgt. In december wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.

We feliciteren alle Haagse kandidaten op de lijst van @GroenLinks! We zijn hartstikke trots op @NielsvdBerge, @Serpil__Ates en Jaswina Elahi. Speciale shout out naar @Raki_Ap1, nog niet op de lijst maar we steunen zijn campagne! ✊ Weet jij al op wie je gaat stemmen? pic.twitter.com/UpCRw9xMaZ — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) November 10, 2020

“Een bijzonder gedreven en vasthoudende politicus, die indruk maakte op de commissie met haar gepassioneerde vuur en haar prikkelende eigenheid”, schrijft de partij over de Haagse politica. “De commissie ziet in Serpil een belofte voor de toekomst, en ziet haar op diverse podia strijden voor een inclusieve, sociale wereld. Een krachtige politicus die echt contact maakt met haar achterban.”

Op de lijst met 40 kandidaten zijn naast Ates ook de in Den Haag wonende Niels van den Berge (12), Jaswina Elahi (38) en Jesse Klaver te vinden (1). Voor Klaver is het de tweede keer dat hij de lijst aanvoert, hij zegt na de verkiezingen met zijn partij (samen met de PvdA) te willen gaan besturen.