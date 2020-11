Croquetterij in Haagse Foodhallen gooit handdoek in ring

Raadsleden kritisch op uitspraken minister Slob over homoseksualiteit

Haagse gemeenteraadsleden reageren verbaasd op uitspraken die minister Arie Slob heeft gedaan. In de Tweede Kamer zei de minister maandag dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. Zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen.

D66-fractievertegenwoordiger Marije Mostert zegt verbijsterd te zijn door de uitspraak van de minister. “Dat is dan onderwijsminister. Vast in ouderwets denken”, zegt Robin Smit van de Partij voor de Dieren. “Wie geeft Slob bijles in het kijken met een intersectionele bril naar de samenleving?” Faitma Faid van de Haagse Stadspartij: “En met deze mensen zit D66 in de regering…bah.”

Bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos reageert raadslid Nino Davituliani fel: “Te gek voor woorden! Een dolk in de rug van LHBTI-jongeren die juist extra bescherming verdienen van hun overheid in plaats van een oordeel van minister Slob.” Hart voor Den Haag wil weten of er in Den Haag scholen zijn die ouders om zo’n verklaring vragen en vraagt het stadsbestuur afstand te nemen van de uitspraken. Bij de Haagse PVV gaan daar de handen niet voor op elkaar, fractievoorzitter Sebastian Kruis spreekt van politieke bezigheidstherapie: “Die hijgerige cultuur waarin je mensen of organisaties vraagt afstand te nemen van uitspraken die ze niet eens zelf deden.”

“Eng begin van de week zo”, tweet PvdA-raadslid Janneke Holman: “Een minister die het prima vindt dat scholen zich bemoeien met wie je lief hebt, anti-abortus demonstranten die zich bemoeien met wat vrouwen met hun eigen lichaam doen. Zet je woede om in actie.” Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid: “Als je dit als islamitische school zou doen dan krijg je direct de Inspectie op bezoek en krijg je een herstelopdracht omdat je niet voldoet aan de burgerschapsdoelen.”