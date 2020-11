“Liever een minder sympathieke coach en in het linkerrijtje dan naar de Keuken Kampioen Divisie”

Croquetterij in Haagse Foodhallen gooit handdoek in ring

“Hij doet drie nieuwe wissels erin. Ik snap dat, je moet wat doen. Je staat achter. Dan zie ik in de 74e minuut… Dan doe je de laatste twee wissels erin. Gebeurt er wat met een speler, dan sta je weer met tien man. Je moet toch wel iets als reserve houden? Ik vind dat aantoonbare foutjes”, zegt Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis in Laak in Haags Bakkie op Den Haag FM. Dit weekend werd duidelijk dat Aleksandar Ranković moest opstappen bij ADO Den Haag.

“Qua speler was het natuurlijk een enorme toegevoegde waarde”, zo memoreert Dommanschet Ranković . “En ik vind nu ook als trainer heeft hij gewoon een superuitstraling. Hij heb gewoon een lekkere rotkop. Dat zien we graag. Alleen we zien het helaas niet terug op het veld en dat is jammer.

Dinsdagmiddag wordt Ruud Brood gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer, Brood heeft voor twee seizoenen getekend bij de Haagse club. Dommanschet heeft Brood al eens getroffen: “Hij kwam mij heel sympathiek over. Maar aan de andere kant heb ik liever een minder sympathieke coach dat we in het linkerrijtje staan dan een sympathieke coach en dan volgend jaar naar de Keuken Kampioen divisie. Ik vind het op zich geen verkeerde keus. Geef die man maar een kans.”