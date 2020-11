Minister Slob over antihomoverklaring: “Dat is een brug te ver”

Meer in

Onderwijsminister Arie Slob vindt niet dat scholen een verklaring moeten vragen van ouders waarin staat dat zij afstand nemen van homoseksualiteit. “Dat is een brug te ver”, aldus de minister. Slob zegt nu onderzoek te laten doen naar de verklaringen, hij wil weten wat er exact in de verklaringen staat die op sommige reformatorische scholen zou worden gevraagd.

De nieuwe verklaring volgt na de ophef die ontstond nadat de minister maandag in de Tweede Kamer bij een debat gisteren over lessen burgerschap liet weten dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. De minister stelde daarbij dat er wel sprake moest zijn van een gelijke behandeling van alle leerlingen.

Die uitspraak leverde kritische geluiden op van Haagse raadsleden. Hart voor Den Haag/ Groep de Mos verzoekt het stadsbestuur om afstand te nemen van de door Slob gedane uitspraken. Dat werd door de Hagse PVV weer politieke bezigheidstherapie genoemd.