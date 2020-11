NN CPC Loop overweegt uitstel editie 2021

De organisaties van grote evenementen in het voorjaar van 2021 zijn aan het wikken en het wegen: kan een evenement doorgaan? En in welke vorm? Begin maart vindt bijvoorbeeld de NN CPC Loop plaats, ‘maar we zijn serieus aan het overwegen om de editie dit voorjaar te verplaatsen naar het najaar’, laat de organisatie mediapartner Omroep West weten.

De kans is klein dat we in het voorjaar helemaal van het coronavirus af zijn en dus zitten de organisaties met de handen in het haar. Wat is verstandig? ‘De verwachting is dat corona onvoldoende onder controle is’, aldus Sigrid van der Toorn namens de NN CPC Loop. ‘Met 40.000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers, wordt het lastig.’

De organisatie is op dit moment in gesprek met betrokkenen om het loopfestijn dat 7 maart 2021 plaats zou vinden over de zomer heen te tillen. ‘We verwachten aan het einde van dit jaar de knoop door te hakken’, zegt Van der Toorn.