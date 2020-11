Ontmoet Bjørn Aris: de Haagse Samoerai

Je kent ze misschien uit films zoals ‘The Last Samurai’ of ‘Harakiri’, maar ook in Den Haag hebben we een heuse samoerai: Bjørn Aris (55) beoefent de Japanse vechtkunst al 35 jaar en heeft onlangs zijn tweede boek uitgebracht: ‘De lessen van een samoerai’. ”In de zwaardkunst heb ik zoveel dingen ontdekt waar je in het dagelijks leven wat aan hebt dat ik dacht ik moet dit delen’ aldus Aris. Verslaggever Lex van der Meer (23) sprak met de Haagse samoerai af.

Tekst gaat verder onder video.

Bjørn en ik hebben afgesproken bij Jiu-Jitsu school ‘De Sportacademie’ aan de Groot Hertoginnelaan. Bij binnenkomst is direct duidelijk dat deze sportschool alles te maken heeft met de Aziatische vechtkunsten: het rode interieur zit vol met de typisch Aziatische drakenhoofden, kleine tempels en oude foto’s van mensen in zoals ik dat zou noemen: ‘Judopakken’. Bjørn is ontzettend rustig, kiest zijn woorden zorgvuldig en is gekleed in traditioneel Japanse klederdracht. ‘De essentie van zwaardkunst is dat je leert harmoniseren met de omgeving. Waar het op neer komt is dat je leert je innerlijke conflicten op te lossen’, vertelt de Haagse samoerai enthousiast als ik hem vraag wat zwaardkunst exact inhoudt.

‘Datgene wat je frustreert zoals een oud ‘verdrietje’, je eerste vriendinnetje of iets anders wat je hebt meegemaakt is vaak een stukje energie in je lijf en dat geeft een ongemakkelijk gevoel. De zwaardkunst leert je dat op te lossen en te neutraliseren. Dus de herinnering blijft maar het vervelende gevoel is weg. Dat is wat de zwaardkunst je leert’, vervolgt hij zijn verhaal enthousiast. Ik luister aandachtig naar het verhaal van Bjørn, maar ondanks zijn duidelijke uitleg begrijp ik lang niet alles van wat hij zegt. ‘In Nederland leren we dat we iets moeten begrijpen omdat het zo is. In Azië leren ze mensen iets te begrijpen door uit te leggen hoe het werkt’, vertelt hij me als ik hem enigszins beschaamd vertel dat ik versta wat hij zegt maar toch niet alles begrijp.

Het intrigeert me dat een op het eerste gezicht ‘normale’ Haagse man gekozen heeft voor een leven als Samoerai. ‘Hoe komt het dan dat een man uit Den Haag hier helemaal verliefd wordt?’, vraag ik hem. ‘Karma’, antwoordt hij lachend. Ik kijk hem vragend aan. ‘Ik heb altijd dingen gedaan vanuit impuls. Niet over nagedacht. Maar als ik terugkijk zie ik een hele duidelijke lijn van ontwikkeling van en richting zwaardkunst. Dat is dat innerlijke weten’, zegt hij terwijl hij me strak aankijkt. Ik knik instemmend zonder hem echt te begrijpen en ben bijna jaloers op zijn innerlijke rust.