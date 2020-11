Openbaar Ministerie onderzoekt uitspraken onderwijsminister Slob

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar mogelijk strafbare uitspraken van onderwijsminister Arie Slob. Dit bevestigt een woordvoerder van het OM in Amsterdam naar aanleiding van een oproep van politienetwerk Roze in Blauw om aangifte te doen. “Het OM heeft nog geen oordeel over de uitspraken van minister Slob van onderwijs. Als er aangiftes tegen de uitspraken worden gedaan, dan zal de politie de aangiftes in behandeling nemen”, zo valt te lezen. “Daarbij wordt meegenomen, dat indien uitspraken in het parlement zijn gedaan, deze immuniteit genieten.”

“Roze in Blauw is op de hoogte van de uitspraken van Minister Slob. Op onze landelijke piketlijn is aan ons door meerdere mensen de vraag gesteld of het mogelijk is om aangifte te doen”, zo schreef men eerder op de Facebookpagina van Roze in Blauw. “Na afstemming met het Openbaar Ministerie en onze landelijke portefeuillehouder Discriminatie, wordt onderzocht of er sprake is van een strafbare feit. Zou u hiervan aangifte willen doen? Dan kan u dit het beste doen door 0900 8844 te bellen en een afspraak in te plannen.”

Slob zei maandag in een debat met de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Hij zei daarbij wel dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie.

‘Regenboog aan mogelijkheden’

De Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer sprak zich dinsdag, net als verschillende raadsleden, op Twitter uit over het voorval: “Alle kinderen verdienen dezelfde kans om het beste uit zichzelf te halen. Dat begint met een veilig leerklimaat op school. Zodat je jezelf kunt zijn, en samen leeft, met en naast elkaar. Met een regenboog aan mogelijkheden, in plaats van een verklaring vol afwijzingen.”