Politie waarschuwt: laat geen hulpverlenende bankmedewerkers in uw woning

De politie in Den Haag en Delft waarschuwt voor een vorm van bankhelpdeskfraude in de regio, ook wel spoofing genoemd, waarbij een nepbankmedewerker langskomt bij de woning van het slachtoffer. Inmiddels zijn bij de politie er al een aantal gevallen bekend waarbij slachtoffers duizenden euro’s zijn kwijtgeraakt. Vooral oudere mensen lijken de dupe te zijn van deze vorm van fraude.

De waarschuwing volgt nadat een 81-jarige en een 86-jarige Delftenaar slachtoffer werden van die vorm van fraude. Een oplichter belde het 81-jarige slachtoffer met een vals telefoonnummer. Door een truc leek het in het scherm van de telefoon van het slachtoffer alsof de ING bank belde. Vervolgens vertelde de oplichter -de nepbankmedewerker- dat de bankgegevens van de 81-jarige gehackt waren, omdat er verdachte transacties te zien waren op zijn rekening.

De ‘bankmedewerker’ heeft het slachtoffer ervan overtuigd dat iemand 30.000 euro heeft geprobeerd over te schrijven ven van zijn bankrekening naar Zuid-Afrika. Dit was niet waar, maar zo probeerde de oplichter het slachtoffer ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter drong er op aan om geld over te maken naar een zogenaamde ‘veilige rekening’ en zei: ”Ik stuur wel iemand bij u langs om u te helpen om het geld over te maken naar die veilige rekening”. Zowel de bank als de politie geven nadrukkelijk aan dat zulke rekening niet bestaan en waarschuwt voor deze vorm van oplichting.

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Laat een ”bankmedewerker” nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. doe dit ook niet zelf als de bankmedewerker erom vraagt.

Twijfel je of het om oplichting gaat? verbreek de verbinding en neem contact op met uw bank. Ook kun je aangifte doen bij de politie. Dat kan bijvoorbeeld via 0900-8844

Meer informatie vind je op de website van de politie.