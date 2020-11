Presentatie nieuwe trainer ADO Den Haag: gaat Brood luisteren naar Jol?

Gaat de nieuwe trainer zich gaat conformeren aan het technisch beleid van de club? Die vraag stond dinsdagmiddag centraal bij de perspresentatie van de nieuwe eindverantwoordelijke bij ADO Den Haag, Ruud Brood. Dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘We hebben snel en goed ons huiswerk gedaan’, zegt technisch manager Martin Jol over de opvolger van de zaterdag ontslagen Aleksandar Rankovic. ‘Ruud begrijpt dat we een verjongingstraject willen en gaat dat uitvoeren’, vult algemeen directeur Mohammed Hamdi aan.

Bij het ontslag van Rankovic zei Hamdi dat de Serviër zich niet aan het technisch beleid hield van ADO. ‘Ruud kan zich vinden in de speelstijl die wij nastreven’, verduidelijkte Jol tijdens de persconferentie. ‘Dat is aantrekkelijk voetbal, het credo deze club. Aanvallend spel, jagen op de bal.’

Gaat Brood wel luisteren naar Martin Jol was dan ook de hamvraag tijdens de persconferentie. ‘ADO heeft een beleid en daaraan moet je je committeren’, zegt Brood. ‘Ik luister naar iedereen, maar heb ook een eigen mening.’

‘Dezelfde route bewandelen’

‘Het zou raar zijn als je als trainer/coach niet een eigen idee of visie hebt’, vervolgt Brood. ‘Die passen heel goed bij de plannen die ADO Den Haag heeft. Het zou heel stom zijn als je niet met elkaar dezelfde route gaat bewandelen. De kennis die er is, hebben we zeker nodig. Ik moet ook de groep leren kennen. In grote lijn heb je het beleidsmatig over hoe je het gaat doen, maar dat doe je ook met je staf. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd maar moet opvolgen, maar in grote lijnen moet de rode draad er wel zijn.’

‘We zijn blij dat Ruud de uitdaging aangaat’, vult Hamdi aan. ‘Want dat het een uitdaging is, lijkt me duidelijk. Vorig seizoen was het sportief niet het beste jaar en ook nu draaien we geen best seizoen. Daarom is het vandaag een belangrijke dag.’

Slapeloze nachten

‘Ik had slapeloze nachten over ADO, maar we moeten door’, zegt Jol over de aanstelling van Brood. ‘We hebben nu een ervaren trainer die gepokt en gemazeld is en goede resultaten heeft behaald met andere clubs. Hij kan goed omgaan met ons beleid, onze visie en de structuur.’

Bij zijn aanstelling als technisch manager, iets minder dan een jaar geleden, predikte Jol dat er weer Haagse jongens op het veld moeten staan. Een vreemdelingenlegioen later, komt de Scheveninger terug op deze uitspraak. ‘Het is onmogelijk om die Haagse signatuur terug te laten komen. Het is een leuk verhaal, maar die vlieger gaat niet meer op. Al kan dat met de komst van Gianni Zuiverloon en Darryl Janmaat wel terugkomen. Zuiverloon is dan geen Hagenaar, maar wel een oud-speler met kwaliteit.’

Snel gegaan

Al met al is het onrustig bij de Haagse club. ‘De vraag is of je de totale rust terug krijgt’, zegt Brood desgevraagd.’ Bij iedere club is er wel iets. Dit is natuurlijk een fantastische volksclub, daar mag het ook schuren. Maar ik denk dat je het wel terug kan krijgen als je goed blijft communiceren. Ook krachten bundelen werkt dan goed, daar heb je dan ook de selectie bij nodig. De selectie heeft daardoor misschien ook meer duidelijkheid nodig. Dat zal ik de komende dagen horen.’

De keuze van Rankovic was niet de goede’, gaat Jol verder in op het ontslag van de oud-trainer. ‘Dat lag niet alleen aan Ranko, ook aan technisch beleid. Maar, ik kan niet in een kist gaan liggen en wachten tot we eruit vallen’, zegt Jol over het ontslag. ‘Achteraf had ik er dichter op moeten zitten.’

Visie

Opvallend was dat Rankovic zaterdag werd ontslagen en dinsdag al werd gepresenteerd. Dit is zelfs voor de voetballerij is een snel proces. ‘We hebben als voetbalbedrijf snel geanticipeerd’, zegt Jol dan ook. ‘Er worden veel namen opgeschreven en het is jammer dat ze niet worden getoetst. Doordat Michele Santoni, Virgilio Teixeira of Rick Hoogendorp het niet zijn geworden (namen van assistent-trainers die rondgingen om Rankovic op te volgen red.), weten we dat er een hoop onzin wordt uitgekraamd.’

Het was vooral de naam Jol die de klok sloeg in het Cars Jeans Stadion. Is het beleid niet te veel gestoeld op de Scheveninger? Daar is de technisch manager het niet mee eens. ‘Als ik er morgen geen zin meer heb, dan gaat ADO gewoon door. Er ligt een visie en beleid voor de toekomst.’