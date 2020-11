Stadsbestuur roept op inkopen feestdagen te doen bij de winkel om de hoek

Het Haagse stadsbestuur trekt de portemonnee om inwoners over te halen hun boodschappen en cadeaus voor Sinterklaas en Kerstmis bij de winkel om de hoek te halen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Winkeliersverenigingen kunnen maximaal tweeduizend euro krijgen waarmee ze hun winkelstraat en hun aanbod kunnen promoten. ‘We willen lokale ondernemers een steuntje in de rug geven in deze coronatijd’, zegt wethouder Saskia Bruines (D66).

De decembermaand is de periode waarin veel ondernemers normaal gesproken flinke omzetten draaien. Maar door de coronamaatregelen en het wegblijven van klanten, staat het water sommige ondernemers inmiddels tot aan de lippen. Om de Haagse ondernemers tegemoet te komen heeft het stadsbestuur geld vrij gemaakt voor ondernemersverenigingen met goede ideeën om hun gebied en aanbod te promoten.

Het is een idee van de winkeliers zelf. ‘De gemeente vroeg ons wat het stadsbestuur nog voor ons kan betekenen in deze decembermaand’, zegt Yvette Schmale. Ze heeft samen met haar echtgenoot, kinderen en schoonzoon drie drogisterijen en twee parfumeriezaken in Den Haag, onder andere in de Frederik Hendriklaan, de Fred.

Niet vergeten

‘Het dilemma in deze coronatijd is namelijk dat we onze bezoekers niet kunnen oproepen om massaal naar ons toe te komen, maar stiekem willen we natuurlijk wel dat de lokale ondernemers niet vergeten worden’, vertelt ze. ‘Daarom heb ik gevraagd of de gemeente ons kan steunen bij de communicatie naar de klant. Wij willen via video’s of sociale media onze klanten laten weten dat ze bij ons veilig kunnen winkelen.’

De gemeente heeft hier naar geluisterd en in totaal veertigduizend euro uitgetrokken. Per winkelgebied is maximaal tweeduizend euro beschikbaar. Daarbij geldt de regel dat de gemeente maximaal 50 procent van de kosten bijdraagt voor het idee en de organisatie ervan, de rest wordt door de ondernemers zelf betaald.

Mooie video

‘Wij willen met de actie ‘koop lokaal’ de lokale ondernemers en hun producten beter onder de aandacht brengen, zeker in deze coronatijd’, legt wethouder Bruines uit. ‘Wij vinden het belangrijk dat onze winkeliers ook in de decembermaanden goed kunnen draaien en dat het geld in de stad blijft. Daarom geven wij ondernemers de mogelijkheid om een mooie video of een mooie folder te maken over hun winkelgebied.’

Bruines zegt dat het niet zo is dat de gemeente reclame gaat subsidiëren. Bruines: ‘Het is niet de bedoeling dat wij de reclamefolders van winkels gaan subsidiëren. Het gaat echt om aandacht voor de speciale winkelstraten die we hebben en de karakteristieke winkels.’

Groten getale

Bovendien benadrukt Bruines dat het niet de bedoeling is dat iedereen in groten getale naar winkelstraten trekt. ‘Koop lokaal betekent dat er minder reisbewegingen zijn en dat helpt bij de bestrijding van het virus. Maar zoek ook in de lokale winkelstraten momenten dat het rustig is.’

Schmale heeft ondertussen al ideeën bij het veilig winkelen voor klanten. ‘Hier op de Fred zijn we aan het kijken of we tijdens de feestdagen de cadeaus in een leegstaand pand kunnen inpakken en van daaruit kunnen meegeven aan onze klanten’, zegt ze. ‘Zo voorkomen we drukte in onze winkels. Ook denken we eraan om een speciaal uur toe te wijzen aan mensen die in een risicogroep zitten. Zo zijn wij aan het nadenken over de manier waarop wij onze klant – die we heel graag in de winkel zien – zo veilig mogelijk kunnen ontvangen.’